Koronavirüs verileri açıklandı! 115 milyon doz aşı, 25 bine yakın vaka: Bakan Koca üstüne basa basa uyardı

Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

195 vatandaşımız daha hayatını kaybetti!

Buna göre; son 24 saatte 338 bin 536 test yapılırken, 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi. 195 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 24 bin 403 hasta da iyileşti.

Bakan Koca uyardı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." dedi.