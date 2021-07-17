Koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı! Vaka sayısında dikkat çeken artış
Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs ve aşılanma verilerini açıkladı.
17 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs ve aşılanma verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
38 vatandaşımız hayatını kaybetti
Açıklanan verilere göre, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü, 234 bin 161 test yapılırken, 7 bin 666 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 38 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 5 bin 490 hasta da iyileşti.