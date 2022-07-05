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Sağlık Koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı! Vakalar artıyor
Sağlık

Koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı! Vakalar artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık koronavirüs vaka sayısı yayınlandı. Türkiye'de son 1 haftada 57 bin 113 vaka sayısı açıklanırken koronavirüsten 25 kişi yaşamını yitirdi. Bir önceki haftaya göre vaka sayıları artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 01:50:00 -
Koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı! Vakalar artıyor

Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran - 03 Temmuz haftalık virüs tablosunu paylaştı. Haftalık vaha sayısı 57 bin 113 olurken 25 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 30 bin 478 oldu.

Vaka sayısında artış

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Haziran - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında tespit edilen vaka sayısı 26 bin 635, vefat eden hasta sayısı 17, iyileşen sayısı 11 bin 256 olarak açıklanmıştı.

Aşılamada son durum

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,22 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 839 bin 557 oldu.

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