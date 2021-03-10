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Gündem Koronavirüs vaka sayıları artıyor! 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Gündem

Koronavirüs vaka sayıları artıyor! 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 10 Mart 2021 tarihli vaka, hasta ve ölüm sayısını içeren koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Ülkemizde son 24 saatte 145 bin 556 Koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi. Ağır hasta sayısı 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin koronavirüs tedavisinin-karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 21:24:00 -
Koronavirüs vaka sayıları artıyor! 10 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 227'ye yükseldi.

İyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862 oldu

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

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