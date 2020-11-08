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Yerel Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı... Acı haber: Köprüden atladı
Yerel

Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı... Acı haber: Köprüden atladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Volkan K. (41), otoyol köprüsünden yola atladı. Yoldan geçen bir yolcu otobüsünün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu ve evde bir süredir evde karantinada olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:40:00 -
Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı... Acı haber: Köprüden atladı

İzmir Torbalı'da yaşayan ve trafik evrak takipçiliği yapan Volkan K., dün akşam saatlerinde İzmir- Aydın karayolu üzerindeki Özbey Otoyol Köprüsü'ne geldi. Volkan K., 5 metre yükseklikteki köprüden yola atladı. Bu sırada yoldan geçen bir yolcu otobüsün altında kalan Volkan K. yaşamını yitirdi. Volkan K.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıktı

Volkan K.'nin bir süre önce anne ve babasıyla birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıkınca karantinaya alındığı, ancak karantina sürecini ihlal edip evden çıkarak intihar ettiği belirtildi. 

 

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