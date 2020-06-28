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Koronavirüs testi pozitif çıkınca kaçtı

Erzincan’da korona virüs testi pozitif çıkan 1 kişi hastaneden firar etti. Polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 01:34:00 -
Koronavirüs testi pozitif çıkınca kaçtı

Erzincan merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, korona virüs testi pozitif çıkan E.Ç. (21) hastaneden firar etti. E.Ç., rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitti. Burada korona virüs testi yapılan E.Ç’ye korona virüs teşhisi kondu. Tedaviyi kabul etmeyen E.Ç., hastaneden kaçtı.

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