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Dünya

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü mü? Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs testi "pozitif" çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile son dönemde görüşmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:49:00 -
Koronavirüs testi pozitif çıkan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü mü? Trump açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıkan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile son dönemde görüşmediğini bildirdi.

Trump, Kuzey Carolina eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalar yaptı.

O'Brien'ın Kovid-19'a yakalandığının anımsatılması üzerine Trump, "Onunla son dönemde görüşmedim. Testinin pozitif çıktığını duydum. Daha sonra onu arayacağım." dedi.

Kovid-19'a karşı tedavi ve aşı çalışmalarının iyi gittiğini vurgulayan Trump, Kuzey Carolina ziyaretinde de bu konuda temaslarda bulunacağını vurguladı.

O'Brien koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray'dan bu sabah yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif belirtiler gösterdiği belirtilmişti.

Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar ABD yönetiminde Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim olmuştu.

Amerikan basınına konuşan kaynaklar, O'Brien'ın virüsü Beyaz Saray dışında, bir aile toplantısı esnasında kapmış olabileceğini belirtmişti.

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