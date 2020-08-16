Koronavirüs testi pozitif çıkan 2 gelin kendi düğünlerine katılamayacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde koronavirüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti.

Koronavirüse karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Öztürk, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini istedi.

İki gelin adayının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Öztürk, "Bugün üzülerek 2 gelin adayına bir hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirus bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.