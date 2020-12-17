Koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Alınan kısıtlama kararlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zorunlu haller dışında vatandaşların dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade ediyor. Pek çok kişi hastalık belirtisi taşıdığını düşünüyor ve nerede kaç liraya test yaptırabileceğini araştırıyor. Peki, koronavirüs testi kaç liraya yapılıyor?

Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs testi nerede yaptırılır?

Koronavirüs testi hem devlet hem de özel hastanelerde yapılıyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüs test ücretine tavan fiyat uygulaması getirdi. Karara göre vatandaşlar test için 250 liradan fazla ödeme yapmayacak. Fazla ödeme yapanlar ise itiraz edip paralarını iade alma hakkına sahip.

Hangi hastanede test yaptırabileceğini merak edenler de bir hayli fazla. Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi yapan hastanelerin listesini paylaştı.

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