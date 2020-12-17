  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs testi nerede yaptırılır?
Sağlık

Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs testi nerede yaptırılır?

Koronavirüs testi yapan hastaneler | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanını ardından rakamlar yükselişe geçse de mayıs sonunda normalleşme adımları atılacak seviyelere dönüldü. Ancak havaların soğumasıyla vakalar tırmanışa geçti. Vatandaşlar bu sebeple en ufak bir belirtide test yaptırmak istiyor. Uzmanların belirttiği gibi erken tedavi bu hastalıkta son derece önemli. Bu sebeple pek çok kişi koronavirüs testinin nerede kaç liraya yapıldığını araştırıyor. | Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılır? | Sağlık ocağında koronavirüs testi yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:25:00 -
Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs testi nerede yaptırılır?

Koronavirüse karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Alınan kısıtlama kararlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zorunlu haller dışında vatandaşların dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade ediyor. Pek çok kişi hastalık belirtisi taşıdığını düşünüyor ve nerede kaç liraya test yaptırabileceğini araştırıyor. Peki, koronavirüs testi kaç liraya yapılıyor?

Koronavirüs testi ne kadar? | Koronavirüs testi nerede yaptırılır?

Koronavirüs testi hem devlet hem de özel hastanelerde yapılıyor.  Sağlık Bakanlığı koronavirüs test ücretine tavan fiyat uygulaması getirdi. Karara göre vatandaşlar test için 250 liradan fazla ödeme yapmayacak. Fazla ödeme yapanlar ise itiraz edip paralarını iade alma hakkına sahip.

Hangi hastanede test yaptırabileceğini merak edenler de bir hayli fazla. Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi yapan hastanelerin listesini paylaştı.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPAN HASTANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs ilacı bulundu mu?
Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Sağlık

Koronavirüs ilacı bulundu mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Sağlık

Dünyanın beklediği aşıdan kötü haberler gelmeye devam ediyor

ABD'nin Alaska eyaletinde, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı bir sağlık çalışanında alerjik reaksiyon gösterdi...
Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Google duyurdu! Büyük açık
Teknoloji

Google duyurdu! Büyük açık

Google, Qualcomm'un başarısız düzeltme girişiminin ardından, Adreno GPU'larda halen "yüksek" bir güvenlik açığının olduğunu açıkladı. ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay