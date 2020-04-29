  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya'dan 98 Türk vatandaşı uçakla Nevşehir'e getirildi

2020-04-29 19:11:54 -
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Rusya'dan 98 Türk vatandaşı uçakla Nevşehir'e getirildi

NEVŞEHİR (AA) - Rusya'dan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e getirilen 98 Türk vatandaşı, otobüslerle Aksaray'a gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 98 kişi, Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanması ile sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Aksaray'a götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı