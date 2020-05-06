Koronavirüs tedavisinde de kullanılmak üzere 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." açıklamasında bulundu.

“Bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.594'e ulaştı”

SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Covid19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.594’e ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Koronavirüs ilacı da listede

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan “oseltamivir” etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.