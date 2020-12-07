  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural ile ilgili flaş gelişme
Spor

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural ile ilgili flaş gelişme

Bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın yoğun bakım sürecini atlattığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:27:00 -
Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural ile ilgili flaş gelişme

Koronovirüs tedavisi gören ve entübe edilen Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi. Deneyimli hocanın entübasyon işlemi sonlandırıldı ve yoğun bakımdan çıkartıldı.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çuhadaroğlu, "Kendisini yoğun bakımda entube desteğiyle takip ediyorduk. Bundan yaklaşık 2 gün önce Yılmaz Vural'ı solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimiz de her şeyin yolunda gittiğini gördük. Şu sıralarda da kendisini normal odaya alıyoruz. Durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

"Önce grip sandık"

Yılmaz Vural'ın eşi ise hastalık süreciyle ilgili "Biz önce Yılmaz'ın grip olduğunu düşündük. Hastaneye gittiğimizde COVID testi negatif çıktı. Daha sonra şu anki hastaneye gittiğimizde pozitif çıktı. Yılmaz'ın durumu iyiye gidiyordu ancak nefes sorunu ortaya çıktı. Buradaki müdahaleden sonra çok çabuk iyileşti" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?
Sağlık

Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay