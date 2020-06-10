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Dünya

Koronavirüs tedavisi gören Rus kadın polis intihar etti

Rusya'da hastanede koronavirüs tedavisi gören, kadın polis memuru Natalya Shcherbakova intihar etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:30:00 -
Koronavirüs tedavisi gören Rus kadın polis intihar etti

Rusya’nın başkenti Moskova’da corona virüs tedavisi gördüğü hastanede, kaldığı odanın penceresinden yaklaşık 15 m yükseklikten düşen, 2 çocuk annesi polis memuru Natalya Shcherbakova (45)’nın ölümü ile ilgili ailesi, corona virüs tedavisi için verilen ilaçların neden olduğunu iddia edildi.

Koronavirüse karşı aldığı ilaçlar intihar ettirdi

Hastane yetkilileri, Shcherbakova’nın 5. kattan atlayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak, ölmeden 3 gün önce ailesi ile telefonda konuşan polis memuru Shcherbakova'nın ölüm korkusu yaşadığını söyledikten sonra, doktoru ile konuşan kızına sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir şey olmadığı bilgisi verildiği bildirildi. Polis memuru Shcherbakova’nın 61 yaşındaki eşi Konstantin ve 19 yaşındaki ikiz kızları, kendisine verilmiş olan antibiyotik levofloksasin’in ölümüne neden olabileceğini ileri sürdü.Sağlık görevlileri, Shcherbakova'nın sisteminde bilinmeyen bir antidepresan izleri bulduğunu ve bunun ruh sağlığını bozmuş olabilecek yan etkilerinden dolayı intihar ettiği bilgisini verdi. 

Aileden hastaneye dava

Shcherbakova'nın ailesi, hastaneye dava açmayı ve koronavirüsün çalıştığı ofiste görüldüğü ilk zamanlarda, kendisinin ve meslektaşlarının tecrit edilmemesi nedeniyle, Rus İçişleri Bakanlığı'nı protesto etmeyi planlıyor. Daha önce üç sağlık görevlisi de aynı hastanede tedavi görürken, camdan düşerek hayatını kaybettiği kaydedildi.

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