Koronavirüs tedavisi gören doktordan uyarı!

Koronavirüse yakalan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Sabay, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Soma İlçe Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve kesik nefes sıkıntısı yaşayan Dr. Sabay, "İşiniz olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın." dedi.

Dr. Canan Sabay, şöyle konuştu:

"Kesik nefes sıkıntısı yaşıyorum ama hastaneye geldiğim güne göre çok daha iyiyim. Hiçbir mesaimde maskesiz çalışmadım. Kendimi hep korudum ama yine de yakalandım. Zor durumda kalmadıkça lütfen kalabalık ortamlara girmeyin. İnsanlarla temasınızı azaltın. İhtiyaçlarını internet temin edin."