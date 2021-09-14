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Sağlık Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan önemli uyarı
Sağlık

Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 14 Eylül koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 802 yeni vaka ve 276 can kaybı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 19:39:00 - 2021-09-14 20:14:16
Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca'dan önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 276 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 802 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Can kaybı 276 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 14 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 334 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 191 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 65,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 103 milyon 001 bin 616’a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Çanakkale Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir takip etti.

En düşük aşılama Gümüşhane’de

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 64,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane’yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır” dedi.

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Yorumlar

Rıza

Aşıyı durdurun salgın sona erer
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