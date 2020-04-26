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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan şahıs kaçarken yaşamını yitirdi!

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.

2020-04-26 23:27:00 - 2020-04-26 23:28:43
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan şahıs kaçarken yaşamını yitirdi!

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.

Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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