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Spor Koronavirüs şoku yaşadılar! 14 futbolcuları pozitif çıktı
Spor

Koronavirüs şoku yaşadılar! 14 futbolcuları pozitif çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:54:00 -
Koronavirüs şoku yaşadılar! 14 futbolcuları pozitif çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu, 18 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkt

'Gerekli önlemleri aldık'

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandığı belirtildi. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Açıklamada kulüp yönetimi tarafından gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

 

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