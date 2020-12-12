Koronavirüs şoku yaşadılar! 14 futbolcuları pozitif çıktı
TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu, 18 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkt
'Gerekli önlemleri aldık'
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandığı belirtildi. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Açıklamada kulüp yönetimi tarafından gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.