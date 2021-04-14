Koronavirüs salgını nedeniyle onlarca gazeteci hayatını kaybetti

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign'den (PEC) yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın döneminde günde ortalama 2,5'ten fazla gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 1060 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Türkiye'de 22 gazeteci yaşamını yitirdi

Salgında en çok gazeteci ölümü 19 ülkede 611 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 17 ülkede 183, Avrupa'da 19 ülkede (Türkiye ve Rusya dahil) 167, Afrika'da 16 ülkede 52 gazeteci ve Kuzey Amerika'da 2 ülkede 47 virüs nedeniyle öldü.

Brezilya'da 172, Peru'da 138, Meksika'da 93, Hindistan'da 63 ve İtalya'da ise 51 gazeteci yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Türkiye'de ise 22 gazetecinin Kovid-19'a yenik düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, PEC, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların Kovid-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısını yineledi.