Salgın ne zaman bitecek? 2019 yılının aralık ayında Çin Wuhan’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hıza tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından Türkiye’de pek çok tedbir alındı. Milyonlarca kişi ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınını ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, tedbirle sıkı şekilde uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ünal, “Mutant suşla ilgili olayların da olumsuz gittiğini farz edelim. Onun için orta vadede 2, 3 belki 5 sene bunun devam edeceği gibi düşünüp yeni yaşam koşullarını belirlememiz lazım. Devletin tüm parametreleri izleyerek her sektörde, kriterlere dayalı bir stratejik planlamayı net olarak ortaya koyması lazım” dedi.