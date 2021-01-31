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Sağlık Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Sağlık

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Korona bitecek mi? Aralık 2019’da başlayan koronavirüs salgını sebebiyle her gün dünyanın dört bir yanında binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Uzunca süredir yeni normale alışmaya çalışanlar ne zaman salgının biteceğini merak ediyor. Peki, koron ne zaman bitecek? Korona biter mi? Yazın koronavirüs salgını biter mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 18:08:00 -
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Salgın ne zaman bitecek? 2019 yılının aralık ayında Çin Wuhan’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hıza tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından Türkiye’de pek çok tedbir alındı. Milyonlarca kişi ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınını ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, tedbirle sıkı şekilde uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti. Ünal, “Mutant suşla ilgili olayların da olumsuz gittiğini farz edelim. Onun için orta vadede 2, 3 belki 5 sene bunun devam edeceği gibi düşünüp yeni yaşam koşullarını belirlememiz lazım. Devletin tüm parametreleri izleyerek her sektörde, kriterlere dayalı bir stratejik planlamayı net olarak ortaya koyması lazım” dedi. 

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