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Ekonomi

Koronavirüs salgını, İspanya ekonomisini yıkıma uğrattı! İşte zararın boyutu

İspanya Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke ekonomisinde bu yıl yüzde 13,6'ya varan daralma öngörüldüğünü açıkladı.

2020-04-20 18:15:00 -
Koronavirüs salgını, İspanya ekonomisini yıkıma uğrattı! İşte zararın boyutu

İspanya Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda, Kovid-19'dan ekonomik boyutta Avrupa'da en fazla etkilenecek ülkelerden birinin İspanya olacağı belirtildi.

İspanyol ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 küçüldüğü hatırlatılan raporda, yıl sonunda bu rakamın yüzde 13,6'ya çıkmasının beklendiği kaydedildi.

2020 sonu itibarıyla kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 110 ila yüzde 122 aralığında ve bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 7 ila yüzde 11 olmasının, işsizlik oranının da yüzde 21,7'ye kadar çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Ekonomideki gidişatın Kovid-19'a karşı verilen mücadelede alınan sonuçlara bağlı olacağı vurgulanan raporda, ekonominin toparlanma sürecinin yavaş olacağı kaydedildi.

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Yorumlar

serdar

mercimek 11 tl olmuş
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sizofren savar

CHP NİN DE TURKİYEDE GÖRMEK İSTEDİĞİ TABLO BU İŞTE..ÜLKEDE KRİZ BÜYÜSÜN.. CHP DE BURDAN FAYDALANSIN..
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