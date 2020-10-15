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Yerel "Koronavirüs" operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı
Yerel

"Koronavirüs" operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

İnternet üzerinden koronavirüs test kiti sattıkları öne sürülen 4 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:40:00 -
"Koronavirüs" operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, internet üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin internet üzerinden Kovid-19 test kiti sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 69 test kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33), ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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