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Sağlık Koronavirüs o ülkede mutasyona uğradı! Acil toplantı çağrısı
Sağlık

Koronavirüs o ülkede mutasyona uğradı! Acil toplantı çağrısı

Kovid-19'un İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Başbakan Boris Johnson, Koronavirüsün yeni türünün nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek üzere hükümeti acil toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:51:00 -
Koronavirüs o ülkede mutasyona uğradı! Acil toplantı çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde tespit edilen ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün, nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek için hükümeti acil toplantıya çağırdı.

Yeni önlemlerin açıklanması bekleniyor

BBC'ye konuşan hükümet yetkililerine göre; Boris Johnson'ın ülkenin güneyindeki bölgelere özel yeni tedbirleri açıklaması ve 4. kademe ikazı yapması bekleniyor. Johnson'ın Noel tatili için de birtakım tedbirleri duyurulması beklentiler arasında.

İngiliz Sağlık Otoriteleri ise, ülkenin güneydoğusunda tespit edilen mutasyonun hastalığın daha hızlı yayılmasına sebep olmadığını, ölüm oranlarını da artırdığına ilişkin yeterli delil bulunmadığını belirtti.

Mutasyonu Sağlık Bakanı Hancock duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'ndan açıklama yapan, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19'un mutasyona uğradığını açıklamış, bu yeni türün aşılarına karşı direnç göstereceğine dair bir delil olmadığını söylemişti. Ancak Hancock, yeni mutasyonun çok daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini bildirmişti.

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Yorumlar

Can

Umarim bizimkiler ingilizlere giris yasagi koyarlar turist lazim degil.
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Mutasyona uğratıp uğratıp salıyorlar piyasaya.
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