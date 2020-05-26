Koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrenciler bayramı yurtlarda kutladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkelerine dönemeyen yabancı öğrenciler, Ramazan Bayramı'nı yöresel kıyafetlerini giyerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda kutladı.

Türkiye'nin koronavirüs pandemi önlemleri kapsamında yurt dışına uçak seferlerinin durması nedeniyle Somali, Afganistan, Gana, Gine, Paraguay, Kosova, Gürcistan, Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan ve Çat'tan gelerek Samsun'daki üniversitelerde eğitim gören 180 erkek ve 90 kız öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda kalıyor.

Çoğunluğu Müslüman olan yabancı öğrenciler, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği bayramlaşma törenine, yöresel kıyafetleri ile katıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak birbirlerinin bayramını kutlayan öğrenciler, daha sonra Türk bayrağı açarak birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, salgın nedeniyle üniversitelerinin kapanmasına rağmen uçak seferleri durduğu için 270 yabancı öğrencinin ülkelerine dönemediğini söyledi.

Ailelerinden uzakta olan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirten Kasapoğlu, "Öğrencilerin ülkelerinde gibi bayramı kutlamasını istedik. Yöresel kıyafetlerini giyerek etkinliğe katılan yabancı öğrencilerin, biz de bayramda mutlu olmasını arzuladık. Öğrencilerin hepsi bize birer emanet. Aynı zamanda bu öğrenciler birer kültür elçisidir. Onların ülkelerine döndüklerinde Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini ülkelerinde gidip anlatmalarını istiyoruz. Bunun için onlara misafirperverliğimizi gösteriyoruz." dedi.

Etkinlikte tüm öğrencilere Yılport Samsunspor Kulübünün gönderdiği formalar hediye edildi.



