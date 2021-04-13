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Dünya Koronavirüs nedeniyle istifa eden Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober gözyaşlarına boğuldu
Dünya

Koronavirüs nedeniyle istifa eden Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober gözyaşlarına boğuldu

Basın toplantısı düzenleyen Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, gözyaşları içinde görevinden istifa etti. Salgın sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu ifade eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 17:12:00 -

Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Anschober istifa açıklamasını gözyaşları içerisinde yaptı.

"Sağlıklı olmak zorundayım"

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Göreve başladığında koronavirüs patlak verdi

İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi.

Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.

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