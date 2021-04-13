Koronavirüs nedeniyle istifa eden Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober gözyaşlarına boğuldu
Basın toplantısı düzenleyen Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, gözyaşları içinde görevinden istifa etti. Salgın sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu ifade eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu söyledi.
Avusturya hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Anschober istifa açıklamasını gözyaşları içerisinde yaptı.
"Sağlıklı olmak zorundayım"
Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.
Göreve başladığında koronavirüs patlak verdi
İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi.
Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.