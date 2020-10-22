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Yerel Koronavirüs nedeniyle bir köy daha karantina altına alındı
Yerel

Koronavirüs nedeniyle bir köy daha karantina altına alındı

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Keklik köyü karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:30:00 -
Koronavirüs nedeniyle bir köy daha karantina altına alındı

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Keklik köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla geçici süreyle giriş ve çıkışları kapatılarak karantina altına alındı.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Keklik köyü karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmıştır. Covid-19 hastalığı ve vaka yöntemi kapsamında alınan kararlara ek olarak, ilçemize bağlı Keklik köyü 21 Ekim 2020 tarih ve 23:59 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, 1. maddede belirtilen köyde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetlerinde görevli (emniyet, jandarma,) personellerin ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kısıtlama/karantina kararından muaf sayılmalarına. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine. Alınan Kararları Hizan Kaymakamlığı web sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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