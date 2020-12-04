Koronavirüs nedeniyle Balıkesirspor, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor'un maçları ertelendi
Koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.
TFF 1. Lig ekiplerinden AE Balıkesirspor'un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda futbolcu ve yöneticilerde artan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamasında 14 futbolcusu ve 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor'un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.