Koronavirüs nedeniyle 2 mahalle, 1 sokak, 11 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karantina kararları verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 mahalle ile bir sokak ve 11 binada karantina uygulaması kararı alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Karaköprü, Viranşehir, Birecik, Halfeti ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca yeni karantina kararları alındı.
Gelişme üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Birecik'in Böğürtlen Mahallesi, Siverek'in Erbey Mahallesi, Halfeti'nin Özmüş Mahallesi Yolgeçer Sokağı ile Eyyübiye'de 4, Karaköprü'de 2, Viranşehir'de 3, Birecik'te 1 ve Siverek'te 1 binanın 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
Öte yandan, Haliliye'nin Acaryurt Mahallesi, Eyyübiye'nin Selman Mahallesi Selman Sokağı ile Haliliye, Karaköprü, Viranşehir, Siverek ve Eyyübiye ilçelerindeki 9 binada uygulanan karantina ise 14 günlük sürenin dolmasının ardından sona erdirildi.