Aralık 2019’da Çin’de başlayan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka Mart 2020’de görüldü. Peki, koronavirüste niye mutasyonlar oluyor? Koronanın mutasyona uğraması normal mi?

Koronavirüs neden mutasyona uğruyor?

Koronavirüs bir RNA virüsüdür. Uzmanlar, RNAvirüslerinin mutasyona uğramasının son derece normal bir süreç olduğunu ifade ediyor.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Kovid-19 mutasyonlarının aşılanmayan bireyler nedeniyle hızla devam ettiğini belirterek, "Her mutasyon aşının hazırlandığı virüsten farklı bir virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılanmayan nüfus var oldukça bu yeni mutasyonların önünü açacağından aşılananların güvenliğini de riske atacak" uyarısında bulundu.

Surel, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiği anımsatılarak, Türkiye'de Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın ne zaman yakalanabileceğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Teorik olarak aslında hastalığı geçiren ve aşılananların toplamı yüzde 50'nin üzerine çıktığında pandemi etkisinin kırılması gerekiyordu. Salgınlara ilişkin bildiğimiz, klasik bilgi bu. Ancak Kovid-19 pandemisi yeni şeyleri de bize öğretiyor, mutasyonlar aşılanmayan bireyler sebebiyle hızla devam ediyor. Her mutasyon aşının hazırlandığı virüsten farklı bir virüs anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılanmayan nüfus var oldukça bu yeni mutasyonların önünü açacağından aşılananların güvenliğini de riske atacak. O yüzden bir an evvel yüksek oranda çift doz aşılanmalara ulaştığımız zaman güvenli bir ortama da kavuşacağız."

Surel, "Toplumumuzun bilinçlenmesi, bilim dışı söylemlere itibar etmemesi çok önemli. Bunu da Sağlık Bakanlığımızın günlük bilgilendirmeleri, şeffaf paylaşımları ve medya sayesinde büyük oranda sağladığımızı düşünüyorum. Ülkemizin en kısa zamanda çift doz aşılanmada da masmavi bir haritaya sahip olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

RNA virüsü nedir?

Genetik materyali RNA (ribonükleik asit) olan virüslere RNA virüsü denir. Nükleik asitleri genellikle tek iplikçikli RNA (tiRNA) yapısındadır ancak çift iplikçikli olanlar da mevcuttur (çiRNA). Önemli insan hastalıklarına neden olan RNA virüslerine örnekleri: ebola virüsü, SARS, nezle, grip, hepatit C, batı nil virüsü, çocuk felci ve kızamık.