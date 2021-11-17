Koronavirüs ne zaman biter? Ünlü bilim insanı tarih verdi

ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık danışmanı olan ve aynı zamanda Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü olarak görev alan Anthony Fauci, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fauci, corona virüsü salgınının biteceği tarih ile ilgili öngörülerde bulunurken bunun için ise hem ilk iki doz corona virüsü aşılarının hem de takviye aşılarının yapılması gerektiğini söyledi. Fauci, aşılama oranlarının artması durumunda corona virüsü salgınının, salgın kapsamından çıkabileceğini de söyledi.

“2022’de endemik olabilir”

Fauci, “Eğer aşılama oranı artarsa gelecek yılın ilkbaharında Covid-19 salgın kategorisinden endemik (lokal bazlı hastalık) kategorisine geçebilir. Şu an ABD’de nüfusun yüzde 70’inden fazlası tam doz aşı oldu. Eğer daha fazla ABD’li aşı olursa ve ABD yönetimi takviye aşıları herkese açarsa virüs 2022’nin ilkbaharında kontrol altına alınabilir” dedi.

Fauci, buna rağmen Covid-19’un tamamen sonlandırılmayacağını ve hastalığın toplumda etkisinin devam edeceğini söylerken, “Bir noktadan sonra grip ya da kızamık gibi bir hâl alacak. Takviye dozlar ise aşının düşen etkisini artırmak için hayati bir öneme sahip” ifadesini kullandı.

Biden’ın sağlık danışmanı olan Fauci, “Eğer bu hastalığın lokal bazlı hastalık kategorisine inmesini istiyorsanız, hastalığın çok düşük seviyelere inmesini beklemeniz gerekecek. Virüsün topluma, hayatınıza ya da ekonomiye bir etki etmemesi gerek. Fakat insanlar yine hasta olacak, yine hastaneye kaldırılacaklar fakat bu o kadar az olacak ki yaptığımız işleri ve gündelik rutini etkilemeyecek. Bunun olması için de herkesin aşı olması gerekiyor. Diğer ülkeler üçüncü doz aşıyı herkese yapmaya başladılar. Bence eğer biz de böyle yaparsak ilkbaharda salgını kontrol altına alabiliri” dedi.