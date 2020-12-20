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Sağlık Koronavirüs mutasyonu tehlikeli mi?| Yeni salgın mı başlayacak?
Sağlık

Koronavirüs mutasyonu tehlikeli mi?| Yeni salgın mı başlayacak?

Koronavirüs yeni salgın mı başlıyor? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyada can almaya devam ederken İngiltere'den yeni bir haber geldi. İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs vakaları tespit edildi. Belçika ve Hollanda'da da mutasyona uğrayan virüsü taşıyan kişiler tespit edildi. Peki, koronavirüs mutasyonu daha mı kötü olur? | Koronavirüs aşısı mutasyonla işe yaramaz mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 22:12:00 -
Koronavirüs mutasyonu tehlikeli mi?| Yeni salgın mı başlayacak?

Koronavirüs mutasyon son durum | İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğradığı ve virüsün bulaştırıcılığının yüzde 70 arttığı açıklandı. Bu durumun aşı çalışmalarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki, yeni bir salgın mı başlayacak?

Koronavirüs mutasyonu tehlikeli mi?| Yeni salgın mı başlayacak?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tevfik, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz" dedi.

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