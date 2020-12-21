Türkiye’de yeni koronavirüs mutasyonu var mı? | Tüm dünya koronavirüsün yeni mutasyonunun saptanmasının ardından büyük bir panik yaşadı. Pek çok ülke bu sebeple İngiltere ile uçuşlarını durdurdu. Bulaytırıcılığı yüzde 70 daha fazla olan VUI - 202012/01 isimli mutasyonun daha ölümcül olup olmadığı merak ediliyor? | Peki, yeni mutasyon Türkiye’de var mı?

Koronavirüs mutasyonu ölüm oranını artırır mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlendiği basın toplantısında, "Son birkaç günde İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüsün türlerine ilişkin haberler var. Virüsler zamanla mutasyona uğrar. Bu doğal ve bekleniyordu." dedi.

İngiltere'nin bu türün daha kolay bulaştığını bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, "Ancak şimdiye kadar kuvvetle muhtemel ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "genetik değişikliklerin virüsün davranışlarını nasıl etkilediğini" anlamak için bilim insanlarıyla çalışıldığını belirterek "Sonuç olarak, tüm SARS-COV-2 virüslerinin bulaşıcılığını olabildiğince çabuk bastırmamız gerekiyor." uyarısında bulundu.

Virüsün daha fazla yayılmasının yeni mutasyonlara fırsat vereceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Hükümetlerin ve insanların şu anda (virüsün) yayılmasını sınırlandırmak için gerekli önlemleri almalarının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise bir soru üzerine, "İngiltere, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılan türünün aşıları etkilemediğini belirtti." ifadesini kullandı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, ülkede keşfedilen türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bu Kovid-19 türünün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Türkiye’de yeni koronavirüs mutasyonu var mı?

Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Türkiye’de bu mutasyon saptanmadı. Diğer ülkelerce de bildirilmedi. Geçtiğimiz aylarda Danimarka’da vizonlardan 12 insana geçen virüslerden saptanan mutasyon antikor bağlanması bölgesinde olduğundan daha tehlikeliydi. Neyse ki yayılmadan yok oldu. Şu anda ileriye sürülen mutasyonun, aşıların etkinliğini etkileyecek düzeyde kanıtlanmış bir etkisi yok. Ben de aşıyı bekliyorum. Kendi aşımız olana kadar Çin’den gelen aşıyı yaptıracağım. 2021 yılında daha fazla aşı faz çalışmalarına geçilecek ve kullanıma sunulacak. Bu salgın, insanların aşı olmasıyla sonlanacak" dedi.