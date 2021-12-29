Koronavirüs mideyi de vurdu!

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü uzmanlarınca koronavirüs geçiren hastalar üzerinde gastrointestinal sistemle ilgili araştırma yapıldı. 3 bin hasta üzerinde yapılan araştırmada, her 2 hastadan 1'inde, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile ilgili en az 1 belirti olduğu tespit edildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Berat Ebik, koronavirüs geçirenlerde en sık görünen şikayetin karın ağrısı olduğunu daha sonra ishal, gaz, şişkinlik, bulantı, kusma ve kabızlık gibi belirtileri olanların da sık sık polikliniklerine başvurduğunu söyledi.

'Hastaların yüzde 2'sinde ülser oluştu'

Yaptıkları araştırmada 3 bin hastanın yüzde 50'sinde belirti olduğunu, yüzde 2'sinde de ülser oluştuğunu kaydeden Dr. Ebik, "Şikayetlerin büyük kısmı aslında viral enfeksiyondan sonra olan gastrointestinal sistemin hareketleri, virüsün kendisinden kaynaklanan bozulmasına bağlıydı. Bunların çoğu geçici ama bir kısmı 1 ile 3 ay arası sürebiliyor veya hasta bu şikayeti nedeniyle hekime başvurmak zorunda kalabiliyor. Ülsere dönüşmüyor ama aylarca süren, hastanın hayatını etkileyen, kalitesini bozan, yediği yiyeceklerden tat almasını engelleyen şekle dönüşüyor. Hastanın iş hayatını da yaşam tarzını da etkileyebiliyor.

Hasta bu şikayetleri nedeniyle sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Çok fazla ilaç kullanması gerekiyor. Eğer bu belirtileri uzun sürüyorsa bir uzmana görünmeli. Ön tetkiklerini yaptırıp tedavisi düzenlenir. Her 2 koronavirüs hastasından en az 1'inde gastrointestinal sistemle ilgili belirti kalıyor" dedi.

Dünyada sağlık hizmetlerini ve günlük yaşamı etkilediği kadar, sosyal ve ekonomik anlamda da önemli etkileri olan COVID-19 salgını, aşı çalışmaları ve koruyucu tedbirlere rağmen etkinliğini ve gündemdeki yerini korumaya devam etmektedir. COVID-19’un genetik değişimler ve mutasyonlar geçirerek yeni özellikler kazanmasıyla ortaya çıkan alt türlerine varyant adı verilir. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana gelişen mutasyonlarla birlikte, çok sayıda COVID-19 varyantı tanımlanmış ve özelliklerine göre sağlık uygulamaları çeşitlendirilmiştir. Bu varyantlardan en son belirleneni ise Omicron varyantıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kaygılara neden olan Omicron İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya, Isparta'da tespit edildi. Aşılı veya bağışıklığı olan kişileri enfekte ettiği zaman daha çok boğazda bir kaşıntı hissi ile belirti gösteren Omicron, tat- koku kaybı yapmıyor.

Omicron belirtileri?

ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi. ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı. Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi. Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.



'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.