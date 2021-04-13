Koronavirüs mesaisine dayanamayan Sağlık Bakanı istifa etti! O ülkede büyük şok

Hızla yayılmaya devam eden Koronavirüsü engellemek amacıyla sağlık çalışanları ile birlikte uzun mesailer harcayan Sağlık Bakanları'na bu süreçte fazlaca iş düştü.

Virüsten dolayı fazla mesai hastalandırdı

Avusturya Sağlık Bakanı ise yaşından dolayı bu sürece dayanamadığını belirterek, görevinden istifa etti. Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini gözyaşları içinde açıkladı.

"Ülkenin daha zinde bir Sağlık Bakanı'na ihtiyacı var"

Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Koronavirüs sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid19 salgını ile mücadele etmek zorunda kaldı.