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Gündem Koronavirüs kısıtlamaları kalkacak mı? Kritik toplantı saat kaçta?
Gündem

Koronavirüs kısıtlamaları kalkacak mı? Kritik toplantı saat kaçta?

Mutasyon tehdidiyle virüsün bulaşma riskinin artması üzerine kısıtlamaların hafifletilip hafifletilmeyeceği merak konusu oldu. Bazı esnaflar, çeşitli tedbir önerileri kapsamında işletmelerini açma talebinde bulunsa da Bilim insanları sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer kısıtlamaların mutasyon tehdidinin de göz önünde bulundurularak bir süre daha devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, koronavirüs kısıtlamaları kalkacak mı? Kritik toplantı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 20:39:00 -
Koronavirüs kısıtlamaları kalkacak mı? Kritik toplantı saat kaçta?

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bazı işletmelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulması gibi bazı kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor.

Koronavirüs salgınında mutasyon tehdidiyle birlikte bulaş riskinin artması üzerine kısıtlamaların kalkacağı tarih için tartışmalar devam ediyor. Okulların açılış tarihinin de Mart ayına erteleneceği söyleniyor. Koronavirüs salgınında gelinen son durum, alınan tedbirler ve kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilip hafifletimeyeceği yarın gerçekleşecek Kabine toplantısında konuşulacak.

İlk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve koronavirüsün %70 daha fazla bulaş riski olduğu belirtilen mutasyonlu varyantı tüm dünyada takip edildi. Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde de 17 şehirde İngiltere'de görülen varyantın tespit edildiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini ve Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı olduğunu belirtmişti. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükseldiğini de ekleyen Bakan Koca, 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldüğünü ifade etmişti.

Koronavirüs kısıtlamaları kalkacak mı? Kritik toplantı saat kaçta?

Bilim insanları sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer kısıtlamaların mutasyon tehditinin de göz önünde bulundurularak bir süre daha devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor. Zor günler yaşayan esnaf ise HES kodu vb. kontrollerle işletmelerini tekrar açmak istiyor. Yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine toplantısının ardından kısıtlamalarla ilgili alınan son kararlar duyurulacak.

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