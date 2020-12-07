Koronavirüs karantina kaç güne düştü? Temaslıların karantina süresi kaç güne düştü?
Temaslıların karantina süresine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Vatandaşlar, karantina kaç güne düşürüldü? sorusunun yanıtını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak yenilendi. İşte ayrıntılar…
Karantina süresine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından temaslıların karantina süresi değişti. Koronavirüs temaslılarının takibiyle alakalı güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantinanın ne zaman sona ereceğine ilişkin yeni açıklamalar yapıldı.
Temaslıların karantina süresi kaç güne düştü?
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncellendiğini duyurdu.
koronavirüs temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda sona erdirilebilecek.
Rehberde, yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamayacağı ve sadece çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabileceği belirtildi.