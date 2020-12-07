  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs karantina kaç güne düştü? Temaslıların karantina süresi kaç güne düştü?
Sağlık

Koronavirüs karantina kaç güne düştü? Temaslıların karantina süresi kaç güne düştü?

Temaslıların karantina süresine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Vatandaşlar, karantina kaç güne düşürüldü? sorusunun yanıtını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Covid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak yenilendi. İşte ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:45:00 -
Koronavirüs karantina kaç güne düştü? Temaslıların karantina süresi kaç güne düştü?

Karantina süresine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından temaslıların karantina süresi değişti. Koronavirüs temaslılarının takibiyle alakalı güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantinanın ne zaman sona ereceğine ilişkin yeni açıklamalar yapıldı.

Temaslıların karantina süresi kaç güne düştü?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncellendiğini duyurdu.

koronavirüs temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda sona erdirilebilecek.

Rehberde, yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamayacağı ve sadece çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...
Dünya

Putin'le ilgili bomba iddia: Kızıyla evlendikten sonra...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Şamalov'un ülkenin en büyük petrokimya şirketindeki 380 milyon dolar değerindeki h..
Fransa Türkiye'ye karşı müttefikini açıkladı
Gündem

Fransa Türkiye'ye karşı müttefikini açıkladı

Fransa'da siyasi partiler Türkiye düşmanlığında birleşti. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin ırkçı lideri Marine Le Pen darbeci Sisi'ye ö..
Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu
Medya

Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanan ilk Çin ihracat treninin Halkalı'da kaldığını söyleyerek dalga geçmek i..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay