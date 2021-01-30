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Sağlık Koronavirüs kanser yapar mı?
Sağlık

Koronavirüs kanser yapar mı?

Koronavirüs sonrasında başka hastalıklara yol açar mı? Koronavirüs hastalığının kişilerde uzun süreli sorunlara yol açıp açmayacağı henüz belli değil. Bu konu hakkında bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar asıl tehlikenin belirtileri olmasına rağmen korku sebebiyle hastaneye başvurmayanlarca yaşanabileceğini altını çiziyor. Peki, korona kansere sebep olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 18:42:00 -
Koronavirüs kanser yapar mı?

2019 Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını yeterli tedbirlerin alınmaması ve seyahatler vasıtasıyla hızla tüm dünyaya yayıldı. Hastalığa karşı aşılar geliştirildi. Ancak uzmanlar tüm dünyanın aşılanabilmesi için önümüzde 3-4 yılın bulunduğunu belirtiyor. Söz konusu hastalık hakkında bilim insanları her gün yeni bir bilgiye sahip oluyor. Ancak koronavirüs hakkında bilinenler şimdilik sınırlı. Bu sebeple hastalığın uzun bir süre sonra nasıl kalıcı hasarlara yol açacağı bilinmiyor. Bu sebeple hastalığa atlatan kişiler uzun süreli takip ediliyor. Koronavirüsü atlatan kişilerde ileriki yıllarda kanser oluşup oluşmayacağı merak ediliyor. Peki, korona kanser yapar mı?

Koronavirüs kanser yapar mı?

İfade ettiğimiz gibi ilerleyen süreçte hastalığın ne gibi sorunlara yol açabileceği henüz bilinmiyor. Ancak pek çok hekim koronavirüsün oluşturduğu hasarların zamanla kişilerde kronik hastalıklara yol açabilme ihtimalinin olduğunu belirtiyor.

Salgın döneminde hastanelere başvuruların sayısı azaldı. Erken teşhisle sağlıklarına hızlıca kavuşabilecek olan milyonlarca kişinin salgın korkusu sebebiyle hastanelere gitmediği bu da pandeminin ardından kanser hastalığında yakalananların artacağını belirtiyor. Elbette bu durumu doğrudan koronavirüs etkilemiyor. Koronaya yakalanma korkusu sebebiyle hastanelerden pek çok insan uzak duruyor. Uzmanlar, hastanelerin güvenli olduğunu; maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek mutlaka hekimlere başvurmaları gerektiğini ifade ediyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Belma Koçer ve Doç. Dr. Yasemin Gündüz, salgın nedeniyle belirti göstermesine rağmen hastaneye başvurmayan çok sayıda kadınında ileri derecede meme kanserine rastlandığını belirtti.

Prof. Dr. Koçer, "Yeni gelişen tedavi yöntemleriyle meme kanserinin yaşam ömrü uzundur. Yalnız erken tanı bu tedavilerin uygulanabilirliği çok önemlidir. Erken tanı yapılan hastalarda hem meme koruma şansını elde etmiş oluyoruz hem de koltuk altı temizlemeden sadece örnekleme ameliyatı ile tedaviyi tamamlamış olabiliyoruz” dedi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Yasemin Gündüz, herhangi bir şikayeti olmayan kadınların da yılda bir kez kontrol amacıyla hastaneye başvurması gerektiğini belirterek, "Birinci derece yakınında meme kanseri öyküsü olan, meme kanserine yakalanma olasılığı yüksek bir genetik hastalığı olan veya bu hastalığa yakalanacak gene sahip olan hastalarda 40 yaşından önce de mamografik inceleme yapılabilmektedir” diye konuştu.

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