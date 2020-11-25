Koronavirüs, İstanbul’un hava yükünü daha da artırdı

Yurt ve dünyanın birçok noktasına bagaj, kargo ile posta yükü taşınmasında İstanbul havalimanları merkezli seferler ağırlık kazandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk Havalimanı’ndan ocak-ekim döneminde iç hatta 3 bin 633, dış hatta 691 bin 792 ton yük taşındı. Bu havalimanından yılın 10 ayında yapılan seferlerle 695 bin 425 ton yük nakledildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki seferlerle ise bu dönemde toplam 159 bin 637 ton yük taşındı. Bu yükün 84 bin 395 tonu iç hat, 75 bin 242 tonu dış hat seferlerinde yer aldı.



Toplam 2 milyon tona yaklaştı



Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul Havalimanı’ndan ocak-ekimde icra edilen seferlerle iç hatta 72 bin 93, dış hatta 619 bin 103 ton bagaj, kargo ve posta yükü nakledildi. Bu dönemde toplam 691 bin 196 ton yük, İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerle taşındı. İstanbul’daki tüm havalimanlarından yılın 10 ayında taşınan yük miktarı iç hatta 160 bin 121, dış hatta 1 milyon 386 bin 137 olmak üzere toplam 1 milyon 546 bin 258 ton olarak belirlendi. Türkiye genelindeki tüm havalimanlarından 1 milyon 965 bin 608 tondan oluşan bagaj, kargo ile posta taşındı. Bu dönemde, Türkiye’de hava yoluyla taşınan yükün yaklaşık yüzde 78’inin İstanbul’daki seferlerle nakledildiği hesaplandı. Geçen yıl bu oran yüzde 71 olarak kayıtlara geçmişti.