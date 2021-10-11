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Sağlık Koronavirüs ilacı kullanım için gün sayıyor
Sağlık

Koronavirüs ilacı kullanım için gün sayıyor

Avrupa İlaç Ajansı, koronavirüse karşı geliştirilen 'Ronapreve' adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye aldığını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 23:33:00 -
Koronavirüs ilacı kullanım için gün sayıyor

Dünya genelinde devam eden koronavirüsle mücadele kapsamında, her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), korona tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye başladı.

EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortaklaşa üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Tedavide ve hastalığı önlemede kullanılabilecek

Açıklamada, ek oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ve durumu şiddetli hastalığa evrilme riski yüksek olan 12 yaşından büyük kişilerin tedavisinde kullanılacak ilacın, yine aynı yaş grubundaki kişilerde hastalığın önlenmesinde de kullanılabileceği aktarıldı.

İki ay içinde izin çıkması bekleniyor

Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna iki ay içinde yanıt verebileceği kaydedildi.

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