Koronavirüs ikinci dalga olacak mı? | 29 Haziran koronavirüs tablosu
Aralık ayında Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs mart ayında pandemi olarak ilan edildi. Türkiye’de ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. Yaklaşık iki ay boyunca “Evde Kal” çağrılarına büyük bir kesim uydu. Bu doğrultuda mayıs ayında vaka sayıları azalmaya başladı. 1 Haziran’da atılan yeni normalleşme adımlarının ardındansa “virüs bitti” algısına kapılanlar sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttu. Hal böyle olunca vaka sayıları artmaya başladı. Son günlerde vatandaşlar sık sık güncel koronavirüs tablosunu incelmeye başladı. Bu arada milyonlarca kişi koronavirüste ikinci dalga ihtimalinin olup olmayacağını da araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede dünyaya yayıldı. Tüm dünyaya yayılan salgın sebebiyle her gün binlerce ölüm haberi geliyor. Türkiye’de erken tanı ve tedavi yöntemleri vefat sayısının diğer ülkelere oranla daha az olmasının en önemli sebebi. Peki, 29 Haziran güncel koranvirüs tablosu açıklandı mı?
29 Haziran koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.
Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs ikinci dalga olacak mı?
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına ilişkin, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.