Koronavirüs ikinci dalga olacak mı? | 29 Haziran koronavirüs tablosu

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede dünyaya yayıldı. Tüm dünyaya yayılan salgın sebebiyle her gün binlerce ölüm haberi geliyor. Türkiye’de erken tanı ve tedavi yöntemleri vefat sayısının diğer ülkelere oranla daha az olmasının en önemli sebebi. Peki, 29 Haziran güncel koranvirüs tablosu açıklandı mı?

29 Haziran koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs ikinci dalga olacak mı?

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına ilişkin, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.