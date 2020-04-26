  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Koronavirüs için etil alkol ve dezenfektan içen şahıstan acı haber!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

2020-04-26 16:48:00 -
Koronavirüs için etil alkol ve dezenfektan içen şahıstan acı haber!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç, tüm dünyaya korku salan koronavirüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran şahıs tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan B.Ç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı