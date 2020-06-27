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Koronavirüs hastası Türkler Rusya'dan Türkiye'ye getirildi

Rusya'da, koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:09:00 -
Koronavirüs hastası Türkler Rusya'dan Türkiye'ye getirildi

Blagoveshchensk şehrinde yaşayan Sedrettin Küçük (59) ile Svobodnenskaya şehrinde yaşayan Uğur Kurt (51), Kovid-19 testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı.

Yakınlarının durumu Türkiye'deki yetkililere bildirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, hastaları yurda getirmek için bu ülkeye ambulans uçak gönderdi.

Küçük ve Kurt, ambulans uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Burada ambulansa bindirilen hastalar Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.

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