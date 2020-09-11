Koronavirüs hastalarının destekçisi "virüsü yenenler" oldu

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ederek sağlığına kavuşan 10 bin kişi, immün plazma bağışçısı olarak virüse karşı yaşam savaşı veren hastalara umut oldu.

Herhangi bir hastalıktan iyileşmiş kişilerin kanından elde edilen plazma tedavisinden Kovid-19 salgını sürecinde de yararlanılıyor.

Türk Kızılay, çalışma kapsamında 1 Nisan'dan bu yana kritik durumda olan hastalarda kullanmak amacıyla Kovid-19'u yenen kişilerden bağış yoluyla kan plazması topluyor.

İyileştikten en az 14 gün sonra 10'ar gün arayla bağış yapabilen bir immün plazma bağışçısından sağlanan plazmalar, 8 kişi için şifa olabiliyor.

AA muhabirinin Türk Kızılaydan aldığı bilgiye göre, salgın sürecinde Türkiye'de hastalığı yenmiş 10 bin kişiden alınan 19 bin 500 ünite plazma bileşeni, 388 hastaneye gönderildi.

Durumu kritik olan hastalara destek olmak isteyen 13 bin 744 aday da karantina ve test sonucunun beklenmesi gibi süreçler nedeniyle immün plazma bağışçısı olmak için bekliyor.

Plazma bağışı için süreci tamamlamış 2 bin 100 kişiye de randevu verildiği belirtildi.

- Kerem Kınık'tan teşekkür

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı liderliğinde Türkiye'nin immün plazmanın destekleyici tedaviyi dünyada ilk başlatan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Türk Kızılayın kan bağışı konusunda on yıllara uzanan deneyime sahip olduğuna işaret eden Kınık, "Tecrübemiz ve yurt çapındaki bağış ağımızla bu alanda da hemen görev üstlendik. Kendisi iyileştikten sonra bir başkasının iyileşmesi için plazma bağışlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bağışçılar ve tedavi süreci

Tam kan bağış şartlarını taşıyan kişilere, Kovid-19'u atlattıktan sonra Türk Kızılay yetkilileri tarafından ulaşılıyor.

Gerekli diğer şartların sağlanması durumunda bağışçılardan plazma bağışı kabul edilebiliyor ve hastanelerden gelen talepler doğrultusunda plazma ürünlerinin transferi gerçekleştiriliyor.

Uygun olan bağışçı adaylarından aferez adlı yöntemle bağışçının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri 45-60 dakika içinde alınıyor.

Kana uygulanan laboratuvar testlerinden sonra bileşenler, Kovid-19 hastasının tedavisinde kullanılıyor.