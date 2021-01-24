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Sağlık Koronavirüs günlük tablo
Sağlık

Koronavirüs günlük tablo

Koronavirüs günlük vaka sayısı | Koronavirüs salgınında güncel veriler her akşam Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Vatandaşlar bu sebeple her akşam güncel verilerin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, koronavirüs 24 Ocak vaka sayısı | Koronavirüs bugün kaç kişi öldü? Güncel koronavirüs vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-01-24 19:43:00 -
Koronavirüs günlük tablo

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirün hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020’de ilan edildi. Her akşam Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıklıyor. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

Koronavirüs günlük tablo

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.

 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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