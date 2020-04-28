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Medya

Koronavirüs günlerinde eve kapanan gençliği zehirliyorlar! Aşk-ı Memnu kepazeliği yeniden devam ediyor

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile imtihanı devam ederken Aydın Doğan artığı Kanal D ekranlarında Aşk-ı Memnu kepazeliği yaşanıyor.

2020-04-28 14:10:00 -
Koronavirüs günlerinde eve kapanan gençliği zehirliyorlar! Aşk-ı Memnu kepazeliği yeniden devam ediyor

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye koronavirüsle mücadelesini aralıksız sürdürürken, yetkililer tarafından vatandaşlara salgının yayılımını engellemek amacı ile 'evde kalın' çağrıları yapılıyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar ise televizyon ekranlarında Türk ahlak yapısını hedef alan ahlaksız dizilere mahkum ediliyor.

Aşk-ı Memnu kepazeliği!

Aydın Doğan artığı Kanal D, geçtiğimiz yıllarda çekilen Aşk-ı Memnu adlı kepazeliği yeniden ekranlarına taşıdı. Dizide başrol karakteri Behlül, amcasının eşi yani yengesi ile ilişki yaşayarak akıllara durgunluk veren ahlaksız bire senaryoyu oynuyor. Koronavirüs günlerinde 'evde kalın' çağrılarına uyarak evlerine kapanan Türk milleti, işte bu kepaze hikayeyi konu edinen yapıma mahkum ediliyor.

20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkamadığı günlerde...

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı milyonlarca genç Kanal D ekranlarında yayınlanan ahlaksız dizi ile zehirlenmeye çalışılırken söz konusu diziye bir tepki de emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'dan geldi. Kavaklı, genç neslin önemine dikkat çekerek, "Onlar bizim geleceğimiz. Ağaç yaş iken eğilir. Söz konusu bu dizi ile benzeri yapımlar maalesef Müslüman gençliği zehirliyor. Hele ki bugünlerde 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkamadıklarını da düşünürsek tehlikenin boyutu daha da belirginleşiyor. Yetkililer bu dizi özelinde ahlak yapımızı zedeleyen benzeri yayınlara artık izin vermemeli." diye konuştu.

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Yorumlar

puhahahahahaha

isteyen istediğini izlesin 
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Vatandas

Tamam bu konuda haklisin akit kardeşde ya temel karamollaoglunun yaptigi aciklama ona bi tepki haber yapsana saadetluler temel amca gibimi duauyor bi sor sokaktaa
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