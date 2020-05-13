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Spor

Koronavirüs Fenerbahçe'de yayılıyor! Bir isimde daha rastlandı

Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:52:00 -
Koronavirüs Fenerbahçe'de yayılıyor! Bir isimde daha rastlandı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı.

Evinde karantinaya alındı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi.

Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

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