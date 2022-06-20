Koronavirüs diğer virüsleri de şaşırttı! Hastanelerde endişe veren gelişmeler

Geçtiğimiz ay ABD'de Yale New Haven Çocuk Hastanesi'ne götürülen çocuklarda mevsim normallerinin dışında 7 farklı solunum yolu virüsü tespit edildi. Virüsler arasında Koronavirüs, Adenovirüs, Rinovirüs, Grip, Parainfluenza ve Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) yer aldı. Hastanenin enfeksiyon uzmanı Thomas Murray, çocukların bazılarına 2 bazılarına ise 3 virüsün aynı anda bulaştığını söyledi. Virüslerin bu sıklıkla görünmesinin normal olmadığına dikkat çeken Murray, "Bu yılın herhangi bir zamanı için tipik değil, hele ki Mayıs ve Haziran ayı için hiç değil" ifadelerini kullandı.

ALIŞILMADIK HAREKETLER, MEVSİM DIŞI DALGALANMALAR

Virüslerin olağandışı hareketleri hastanelerde şimdiden güçlü bir şekilde hissedilmeye başlandı. Uzmanlar virüs önleyici aşıları ilkbahar hatta yazın da uygulama fikrini tartışıyor. Bilim insanları koronavirüs kısıtlamaları, maske, sosyal mesafe gibi pandemi kurallarının bu durumda etkili olup olmadığını araştırıyor. Dijital sağlık platformu eMed'in baş sorumlusu epidemiyolog Michael Mina bunun 'Çok büyük bir doğal deney' olduğunu söyleyerek "Koronavirüse yakalanmamak için aldığımız önlemler aslında alışık olduğumuz diğer virüslerin de bulaşımını etkiledi. Vücudun bildiği virüslere uzun süre maruz kalmazsanız, yakalandığınızda kendinizi yeterince koruyamayabilirsiniz. Bu da popülasyonda mevsim dışı dalgalanmalara ve bireyler için şaşırtıcı derecede öldürücü enfeksiyonlara yol açar" dedi.

35-40 yaş aralığındaki yetişkinlerin sık sık zona hastalığına yakalanması ve özellikle yaşlılarda yeniden görülen Çiçek hastalığı gibi olağandışı durumların hepsi olağandışı hareketleri ile ilişkilendiriliyor.

DAHA ŞİDDETLİ VE DAHA İNATÇI

Yale Tıp Okulu'nda solunum yolu hastalıkları uzmanı olan Richard Martinello, artık soğuk algınlığının bile eskiye göre daha şiddetli ve daha inatçı olduğunu belirterek, "Soğuk algınlığına yakalanan hastalarımız bile eskiye göre daha kötü görünüyor. Virüslerle düzenli temasımız olduğunda bağışıklık sistemimiz bizi çok fazla hasta etmeden yanıt veriyor ve yeniden toparlanıyor" dedi.Gaziantep’te 51 yaşındaki 51 yaşındaki Jale Düşmezer, son bir yılda 3 kez koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda vatandaşlara seslenen ve konuşmakta güçlük çeken Düşmezler, vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.