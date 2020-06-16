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Dünya

Koronavirüs de geleneklerine engel olamadı! Uzmanlar endişeli

Endonezya’ya bağlı Bali adasında yaşayanlar ölülerini açık hava mezarlığına bırakma geleneğini Covid-19'a rağmen sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu nedenle ülkede vakaların artmasından endişe ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:07:00 - 2020-06-16 18:11:55
Koronavirüs de geleneklerine engel olamadı! Uzmanlar endişeli

Koronavirüs salgınına rağmen antik Bali geleneğinin bir parçası olarak cesetler açık hava mezarlıklarında çürümeye bırakılıyor.

Endonezya’ya bağlı Bali adasında yaşayan Trunyan halkı ölülerini, sadece kemikler kalana kadar bambu kafeslerde çürümeye bırakıyor ve yanlarına 'öbür tarafta kullanmaları için çeşitli hediyeler' bırakıyor.

Koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 41 bine yakın vakanın görüldüğü ve 2 bin 200’ü aşkın ölümün gerçekleştiği Endonezya'da salgının patlak vermesinden bu yana, cenaze işçilerinin koruyucu ekipman giymeleri ve cesetlerin hızla gömülmesi zorunlu tutuluyor.

Ancak Bali'deki yerel yetkililer, dünya çapında sekiz milyondan fazla insanı enfekte eden virüsün henüz Trunyan halkının yaşadığı uzak kuzey doğuya ulaşmadığını iddia ediyor.

JakartaPost’a konuşan köy reisi Wayan Arjuna, “Cenaze süreci aynı şekilde işliyor, ölülerimizi açık hava mezarlığında bırakıyor, ancak maske takıyoruz” açıklamasını yaptı.

Arjuna, bölgeyi turistlerin ziyaretlerine de geçici olarak kapattıklarını sözlerine ekledi. Ancak, uzmanlar gömülmeyen cesetler nedeniyle koronavirüsün köyde yayılabileceğinden endişe ediyor.

Bali’de Hindu çoğunluğunun aksine Trunyanlılar, kendi animist inançlarını ve geleneksel köy geleneklerinden yola çıkarak kendi Hinduizm yorumunu oluşturdu. Trunyan halkı bu kapsamda inançları gereği ölülerini gömmüyor ve yakmıyorlar. Köylüler, doğanın ölülerle bağlantı kurmanın bir yolu olduğuna inancıyla, cesetlerin açık bir şekilde çözünmesi gerektiğini düşünüyor.

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