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Koronavirüs cezaları geçersiz mi?

Türkiye’de corona virüsü nedeniyle maske, sosyal mesafe ve 65 yaş üstüne kısıtlı sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Ancak bu kurallara uymayan vatandaşlara polis tarafından ceza kesiliyor. Peki, polisin uyguladığı tüm cezalar işleme konuluyor mu? Koronavirüs cezaları geçerli mi geçersiz mi?

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:57:00 -
Koronavirüs cezaları geçersiz mi?

Koronavirüs cezaları geçersiz mi?

Adana’da yasakları ihlal eden bir vatandaşa polis ceza kesti. Cezanın iptali için mahkemeye giden vatandaşın bu talebi gerçekleşti. Mahkeme polisin kestiği corona virüsü cezasını geçersiz saydı.

Türkiye’de 1 Haziran tarihinden itibaren corona virüsüne esneklik getirilse de bazı yasaklar devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için maske, sosyal mesafe ve 65 yaş üstüne kısıtlı sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bu kurallara uymayan vatandaşlara ise polis tarafından para cezası kesiliyor.

Adana’da ceza kesilen bir vatandaş mahkemeye başvurdu. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği ise beklenmedik bir karar vererek vatandaşa kesilen 739 liralık cezanın iptaline karar verdi. Polis sadece tutanak tutabilir” hükmü ile karar veren mahkeme “İdari yaptırım kararının 1593 sayılı kanunun 294/2 maddesi uyarınca mahalli mülki amir tarafından verilmesi gerektiği, bu itibarla idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır” bilgisini verdi.

Karar emsal niteliğinde olacaktır

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre; Davayı açan avukat ise bu davanın emsal niteliği olacağını vurgulacağı konuşmasında, “Karar emsal niteliğinde olacaktır. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur” açıklamasını yaptı.

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