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Korona Virüs Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti?
Korona Virüs

Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti?

Son dakika Fahrettin Koca açıklama | Koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği tüm dünyayı sardı. Ülkemizde de vakalar artmaya başladı. Milyonlarca kişi yeni vaka sayısını merak ediyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Günlük koronavirüs tablosu | 15 Kasım koronavirüs rakamları | Bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Yeniakit Publisher
2020-11-15 19:45:00 -
Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs açıklaması | Koronavirüs salgınında ikinci dalganın kapıya dayandığı kış mevsimin zorlu geçeceği uzmanlarca belirtiliyor. Milyonlarca kişi günlük vaka sayısını merak ediyor. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi?

Koronavirüs bugün kaç kişi vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verileri paylaşırken vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" açıklamasını yaptı.

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