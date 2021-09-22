Tüm dünya koronavirüs salgınının sona erip eski günlere dönmek istiyor. Bu sebeple internet kullanıcıları zaman zaman ‘Koronavirüs bitecek mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, korona ne zaman bitecek?

Koronavirüs bitecek mi? Maske yasağı ne zaman bitecek?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada 2022’nin ilkbaharında Kovid-19 salgınında sürü bağışıklığına ulaşılacağını belirtti.

Bu dönemden sonra normale dönülebileceğini aktaran Spahn, "Aşının etkili olmadığı yeni bir virüs varyantı ortaya çıkmazsa, ki bu pek olası değil, o zaman salgını ilkbaharda aşmış olacağız ve normale dönebileceğiz" ifadesini kullandı.

Spahn, sürü bağışıklığına her halükarda ulaşılacağını belirterek, "Buradaki soru aşı yoluyla mı enfeksiyon yoluyla mı? Aşı kesinlikle oraya giden en güvenli yoldur." değerlendirmesinde bulundu

Sağlık Bakanı Spahn, aşı yaptırılmadığında insanların büyük ihtimalle Kovid-19’a yakalanacağı uyarısında bulundu.

İnsanların daha çok iç mekanlarda olduğu sonbahar ve kış aylarında virüsün bulaşma riskinin artacağını ifade eden Spahn, "Kovid-19 tedbirlerini kaldırmak için çok erken. Koruma önlemlerimiz olmasaydı yüksek sayıdaki aşı olmayanlardan dolayı yoğun bakım servislerine yüklenme olurdu." şeklinde konuştu.

Ülkemizde de uzmanların pek çoğu aşılama oranıyla birlikte ilkbaharda eskiye dönüşün başlayabileceğini ifade ediyor.